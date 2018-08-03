Мать троих детей, уже месяц голодающая в Киеве в поддержку Сенцова, сообщила об атаке "армии ботов"

Елена Самойленко рассказала о своем состоянии и призвала омбудсмена и политиков сделать все возможное для спасения украинских политзаключенных в России.

Живущая в Киеве луганчанка Елена Самойленко, математик, социолог, волонтер, 31 день назад объявила голодовку в поддержку Сенцова. На своей странице в Facebook она рассказывает о своем состоянии. 2 августа она сообщила об атаке "армии ботов" и взломе ее банковской карты.

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"31 сутки голодовки. Голова кружится, сухость во рту постоянная, не получается напиться водой. Сохнет кожа. Появляется рассеянность: забываю на кассе сдачу, в камерах хранения вещи, забываю номера телефонов", - написала Самойленко.

"За последнюю неделю по моему экаунту прошла армия ботов. Пришлось забанить более 1000. Потом каким-то образом были украдены данные моей карты, взломан профиль и оформлена реклама на неизвестный паблик примерно на 1000 долларов. Оплата успела пройти только на 100. Хорошо, что денег на счетах у меня не было. С банком и фейсбуком мы всё решили. Но при этом осталось липкое чувство чужого присутствия", - рассказала луганчанка.

"И тот день, на который вы откладываете принятие решений отдаёт мне болью под ребром и царапает пересохшее горло. О том, как ожидание убивает надежду голодающих политзаключённых я не буду говорить. Это другой уровень отчаяния. Подумайте, пожалуйста, всё ли из возможного вы сделали? И если есть хоть что-то, пусть смешное, странное, неожиданное, не вписывающиеся в картину политического имиджа перед выборами - делайте это. Делайте что-нибудь", - обратилась она к омбудсмену, политикам и президенту.

Как сообщал УНИАН, ранее Денисова получила письмо от Москальковой о ее визите к Сенцову больше месяца назад.