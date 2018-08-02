Кубок самого сильного ждет нового обладателя

В пятый раз Харьков выберет самого сильного в открытом всеукраинском богатырском турнире, который пройдет в ТРЦ «Караван» Харьков.

На парковке «Каравана» будут состязаться прославленные спортсмены, из разных регионов Украины: Михаил Ходяков, г. Лисичанск; Роман Греков, г. Лисичанск; Андрей Дмитриев, г. Сумы; Эдуард Оганисян, г. Золочев; Антон Мазур, г. Днепр; Юрий Руденко, г. Киев; Андрей Кашубский г. Киев, представлять Харьков будет Александр Кириенко.

Приходи, чтобы увидеть и поддержать самых сильных людей Украины. Титул всеукраинского богатырского турнира достанется тому, кто докажет преимущество в соревнованиях: «прогулка фермера с чемоданами» вес каждого чемодана 140 кг, дистанция 20 метров; «Апполон Аксель» - подъем импровизированной штанги, вес штанги 130 кг; лог лифт, подъем бревен весом 140 кг; удержание веса; завершит состязание – погрузка камней весом 80кг, 100кг, 110кг, 140кг, 150кг, 160кг.

Поддержать и узнать, кто станет обладателем титула придёт лидер культовой группы ТНМК. Исполнитель и шоу-мен Фагот откроет спортивное событие в Харькове и для всех желающих проведет автограф и инстаграм – сессию в ТРЦ «Караван».

Когда: 11 августа, старт в 13.00;

Где: Парковка ТРЦ «Караван» Харьков.

До встречи в ТРЦ «Караван»!

Самые яркие моменты турнира на сайте ТРЦ Караван Харьков и телеграм – канале, присоединяйся!