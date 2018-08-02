В аэропорту Одессы задержали иранцев при попытке въехать в Украину по похищенным французским паспортам

В международном аэропорту «Одесса» в ночь на 2 августа выявлены двое иранцев, пытавшихся въехать в Украину по поддельным французским паспортам.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, в международном аэропорту «Одесса» пограничники ночью обнаружили двух граждан Ирана, которые пытались попасть в Украину по чужим документам.

«Во время оформления пассажиров, которые прилетели из Стамбула, у пограничников Одесского отряда возникли сомнения в подлинности документов граждан Франции, которые предъявили мужчина и женщина на паспортный контроль», - отметили в пресс-службе.

Во время проверки установлено, что паспорта не принадлежат людям, которые их предъявили. Более того, в базу данных Интерпола эти документы занесены как «похищены, потеряны, недействительны».

Кроме того, в ходе дальнейшей проверки вышеупомянутых граждан, выявлены их действительные заграничные паспорта граждан Ирана.

Чужие документы изъяты. Иностранцев в Украину не пропустили, принято решение о запрете им въезда в страну в течение 3-х лет.

О случившемся уведомлены все соответствующие ведомства.