Херсонскую активистку Гандзюк уже выписали из больницы - СМИ

По информации врача-анестезиолога Харьковской областной больницы, у женщины диагностировано свыше 30% ожогов тела.

Херсонскую активистку, советницу городского головы Екатерину Гандзюк, которая получила химические ожоги после нападения, выписали из больницы Херсона.

Об этом сообщает «Громадське» по ссылкой на отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы, куда Гандзюк доставили после нападения.

«Да, ее выписали, она забрала вещи и уехала», – сказал врач.

Следовательно, Гандзюк провела в реанимации больницы полутора суток.

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Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение областной клинической больницы после приступа, который произошел утром 31 июля около 08:30.

Когда женщина вышла из подъезда своего дома, чтобы идти на работу, к ней подбежал какой-то парень, одетый в черное. Он брызнул в лицо Гандзюк кислотой из емкости, которую держал в руках и быстро убежал.

По информации врача-анестезиолога Харьковской областной больницы Юрия Равелева, у чиновницы диагностировано свыше 30% ожогов тела.

После получения результатов экспертизы в отношении вещества, которым облили Гандзюк, полиция переквалифицировала преступление с "Умышленного тяжкого телесного повреждения" на "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью".