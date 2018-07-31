В Украину прибыли новые волонтеры Корпуса мира США (видео)

Волонтеры будут сотрудничать с организациями и школами с целью повышения грамотности и развития лидерства в громадах.

В Украину прибыли новые 13 американских волонтеров в рамках программы Корпуса мира для развития лидерства в украинских общинах.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.

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"Приветствуем в Украине 13 новых волонтеров программы Корпуса мира "Response". В течение следующего года эти опытные эксперты и специалисты будут сотрудничать с организациями и школами Украины в сферах повышения грамотности и развития лидерства в общинах", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Корпус мира в Украине был основан в мае 1992 года в соответствии с двусторонним соглашением, подписанным президентом Украины Леонидом Кравчуком и президентом США Джорджем Бушем-старшим. С 1992 года более 3 тыс. добровольцев Корпуса мира работали в украинских общинах.

Программа Корпуса мира в Украине предлагает развитие практического английского языка, усиление навыков организационного развития, управления и работы с молодежью, в соответствии с реформами, реализуемыми украинским правительством для широкой интеграции в мировое сообщество. Волонтерские проекты в украинских общинах охватывают гражданское образование, поощрение здорового образа жизни, профилактику ВИЧ, лидерские тренинги для молодежи, семинары по развитию общин, создание библиотек и ресурсных центров, укрепление способности общественных организаций.

Корпус мира финансируется за счет средств американских налогоплательщиков. Организация способствует укреплению мира и дружбы между людьми разных национальностей и культур. На протяжении 50 лет волонтеры Корпуса мира работают в более чем 120 странах.