В Житомирской области волонтеры Корпуса Мира будут помогать детям изучать английский

Волонтеры Корпуса Мира с сентября этого года будут проводить уроки английского языка для учащихся средних школ и техникумов Житомирщины, а также студентов университетов и педагогических колледжей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как будет происходить процесс обучения детей и адаптации американских представителей, обсудили сегодня, 9 июня, во время встречи заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута и директор Корпуса Мира США в Украине Дэнни Робертсон.

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«Житомирская облгосадминистрация будет оказывать всестороннее содействие относительно пребывания волонтеров Корпуса Мира на территории области. Это хорошее дело – учить наших земляков английскому языку и взамен волонтеры ознакомятся с жизнью и бытом украинцев», – отметил Лагута.

Робертсон отметил, что кроме обучению английского языка, волонтеры будут способствовать развитию молодежного движения и общин.

«Один из самых ценных аспектов культурологической подготовки – проживание волонтеров в украинских семьях. Семьи будут помогать волонтеру не только в процессе изучении украинского языка, а также в процессе адаптации к жизни в новой общине и в Украине в целом», – сказал он.

Напомним, Корпус Мира США в Украине был основан в 1992 году. Корпус Мира сотрудничает со многими прогрессивными организациями.