Иностранцев будут пропускать в оккупированный Крым только по спецразрешению

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый офицер Отдела регистрационной и паспортной работы Государственной пограничной службы Украины Василий Барабаш.

По его словам, сейчас иностранцы попадают в Крым с территории Украины по заграничным паспортам, но украинское законодательство об оккупированных территориях требует, чтобы иностранцы имели специальное разрешение Государственной миграционной службы для путешествия на полуостров, поэтому правительство разрабатывает проект такого разрешения.

”Документ, который утверждает порядок получения специального разрешения для въезда на временно оккупированную территорию, находится на утверждении в Кабинете министров. Насколько нам известно, он - на завершающей стадии. Максимум за неделю правительственным постановлением этот порядок будет утвержден”, - сказал Барабаш.

Читайте такжеЕС планирует расширить санкции в отношении туристической и энергетической отраслей КрымаОн добавил, что Госпогранслужбе неизвестно, с какой даты будет введена процедура пересечения иностранцами административной границы с Крымом исключительно на основании разрешений.