Электростанция в Счастье оказалась вне "режима тишины"

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил местный житель Андрей Лебедь.

По словам Лебедя, в среду около 8.00 утра начался обстрел боевиками украинских силовиков и электростанции.

Водно время, он отметил, что в большинстве домов города есть свет, вода, газ, тепло.

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"Однако несколько дней назад была повреждена теплосеть. Как следствие, у 27 домов было выведено отопление из строя. И хотя оно было восстановлено, сейчас почти не работает", — добавил Лебедь.

Собеседник также заявил, что полностью работают все выезды и въезды в Счастье.

"Никаких ограничений нет. В городе остается не менее 8 тыс. жителей — большая часть тех, кто ограничен в передвижении, или те, кто работает на электростанции и, конечно, военные. Люди ходят на работу, на электростанции выплачивается зарплата, насколько я знаю, вовремя", — подчеркнул он.