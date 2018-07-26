Тымчук: УПЦ МП превращает празднование годовщины крещения Киевской Руси в "крестовый поход"

По словам координатора "ИС", в ходе постоянных бесед с прихожанами священнослужители УПЦ МП критикуют действия власти в вопросе автокефалии и создания единой Украинской Поместной Православной Церкви, называя их «раскольниками».

УПЦ МП превращает празднование 1030-й годовщины крещения Киевской Руси в «крестовый поход».

Такую оценку текущей ситуации в церковной среде Украины дает нардеп, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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Он сообщил, что, по данным ИС, Полтавская епархия УПЦ МП декларирует намерение обеспечить участие не менее 800 своих прихожан в молебне на Владимирской горке (г.Киев) и в Крестном Ходе 27-го июля. Соответствующие группы верующих для отправки в Киев уже сформированы (выезд из г. Полтава запланирован на 05:00 27.07.2018 г., выезд из Киева - в 19:00 27.07.2018).

«Обращает на себя внимание тот факт, что во время набора прихожан и других желающих для участия в молебне и Крестном Ходе (набор проходит в Крестовоздвиженском монастыре г.Полтава) организаторами делается акцент на необходимости «защитить истинную православную веру», «отстоять ее интересы» и «любой ценой не допустить раскола церкви», – пишет Тымчук.

По его словам, в ходе постоянных бесед с прихожанами священнослужители монастыря критикуют действия власти в вопросе автокефалии и создания единой Украинской Поместной Православной Церкви, называя их «раскольниками», и указывают на то, что Украина, Россия, Беларусь – это братские народы, в которых и церковь должна быть одна – Московского патриархата.