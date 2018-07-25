Один из лидеров "Оппоблока" пригрозил Украине гражданской войной в случае предоставления автокефалии украинской церкви

"Оппоблоковец" Вадим Новинский заявил, что "война за храмы будет в каждом городе, в каждом селе".

Один из лидеров "Оппоблока" Вадим Новинский заявил, что «за храмы начнется гражданская война» после предоставления автокефалии украинской церкви.

Об этом он заявил в интервью изданию "LB.ua".

"Я очень четко сказал его Всесвятейшеству Патриарху Варфоломею: если хоть какой-то документ будет предоставлен, ну вот хоть какой-то, даже самый бессодержательный, где никакой конкретики не будет в принципе, но сам документ будет, то у нас в стране начнется гражданская война", - заявил он.

Также Новинский пугает, что "война за храмы будет в каждом городе, в каждом селе", называя при этом представителей УПЦ КП "бандитами и захватчиками".

Кроме этого, нардеп заявил, что намерен лично защищать церкви.

"Я не знаю буду или не буду что-то организовывать, но я точно буду защищать нашу святыню – Киевскую Свято-Успенскую Лавру. Сам, лично встану защищать", - заявил Новинский.

На вопрос о том, как именно он собирается защищать Лавру, нардеп отказался прямо отвечать, сказав лишь, что "главное оружие верующего человека – молитва".

"Думаю, с Божьей помощью и помощью киево-печерских святых, мы сможем защитить", - добавил он.

Напомним, что нынешний нардеп Вадим Владиславович Новинский ранее был гражданином РФ.

29 мая 2012 года президент Виктор Янукович по просьбе министра экономики в то время Петра Порошенко издал указ о предоставлении Новинскому украинского гражданства.

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В июле 2013 года Новинский стал кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду на избирательном округе № 224 в Севастополе и победил. Во время избирательной кампании его подозревали в нарушении избирательного законодательства, в частности, в незаконной агитации на корабле «Славутич» ВМС Украины и в одной из школ Севастополя.

В Верховной Раде он присоединился к фракции «Партии Регионов».

На внеочередных парламентских выборах 2014 года прошел в парламент в рядах партии «Оппозиционный блок».

Сейчас он работает председателем подкомитета по вопросам благотворительной деятельности и финансирования культуры Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности, член группы по межпарламентским связям с Королевством Норвегия, член группы по межпарламентским связям с Китаем, член украинской делегациив ПАСЕ.

3 ноября 2016 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился с просьбой в Верховную Раду Украины разрешить привлечение Новинского к уголовной ответственности. Новинский, по данным ГПУ, был соучастником в похищении личного помощника покойного предстоятеля УПЦ Владимира, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко. Досудебное расследование против Новинского проводится сразу по трем статьям Уголовного кодекса, по которым ему грозит до 10 лет лишения свободы. 8 декабря 2016 года Верховная Рада удовлетворила представление Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности.

В итоге, 28 декабря 2016 года Верховная Рада лишила Вадима Новинского неприкосновенности.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение. 19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии. 15 мая Порошенко заявил, что Украина уже "очень-очень близка" к получению томоса.