ГФС и Департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов США договорились об обмене информацией

Взаимодействие с американскими коллегами сделает борьбу с контрабандой в Украине более эффективной.

Государственная фискальная служба и Департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов США будут взаимодействовать в предоставлении оперативной информации, в частности, в отношении чиновников и должностных лиц, а также аффилированных с ними компаний, которые могут быть причастны к контрабанде. Такой договоренности достиг руководитель ГФС Мирослав Продан во время официального визита в Вашингтон по приглашению американской стороны.

По словам главы фискальной службы, взаимодействие с американскими коллегами сделает борьбу с контрабандой в Украине более эффективной.

«Представительства Департамента уголовных расследований работают по всему миру, в том числе и в Европе. Они взаимодействуют с Европолом и другими правоохранительными организациями, поэтому имеют информацию не только о украинские компании, работающие в Америке, но и владеют данными относительно внешнеэкономических операций со странами ЕС, в частности и о незаконных сделках компаний, аффилированных с разного уровня чиновниками»,- рассказал Мирослав Продан.

Департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов США работает над выявлением и прекращением уголовных правонарушений, связанных с налоговой и экономической сферами, в частности, киберпреступлений. 2017 года подразделения департамента начали более 3 тыс. расследований, приговоры вынесены в 2,5 тыс. дел. Средний срок пребывания за решеткой за преступления, связанные с контрабандой, составляет 3-5 лет.

Напомним, делегация Государственной фискальной службы посещает США по приглашению американских коллег. Для ДФС это первое мероприятие такого высокого уровня. Главная цель визита – более тесное взаимодействие с американскими партнерами, налаживание контактов для обмена опытом и информацией, получения технической и финансовой поддержки. В частности, Мирослав Продан в Вашингтоне встретился с руководителем управления доходов, заместителем директора налогово-бюджетного департамента МВФ Хуаном Торо.