Посол рассказал об "очень интересном процессе": украинцы в Канаде меняют отношение к русскому языку

Дипломат считает, что Революция достоинства и российская агрессия стерли определенную границу между новейшей волной украинских иммигрантов и предыдущими волнами.

Украинская диаспора в Канаде меняет отношение к украинским реалиям, в частности к тому, что часть украинцев общается на русском языке.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Дипломат считает, что Революция достоинства и российская агрессия стерли определенную границу между новейшей волной украинских иммигрантов и предыдущими волнами.

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«Эта беда – она всех сначала поставила в одни пикеты в поддержку Майдана, а потом – объединила в одни совместные пикеты в поддержку наших военных. Мне кажется, что очень интересный процесс, который происходит, это изменение отношения к русскому языку. Это всегда было сложной темой. Здесь, в Украине, украинский язык сейчас потерял монополию на патриотизм», – сказал он.

Шевченко объяснил, что в украинской общине в Канаде сейчас появляется понимание, что можно быть русскоязычным крымским татарином, русскоязычным патриотом Украины, что можно быть русскоязычным дончанином или харьковчанином и быть патриотом.

«Мне кажется, что это будет иметь очень хорошие, правильные, долгосрочные здоровые последствия. Я надеюсь, что это будет иметь такой эффект», – заявил он.

Украинская диаспора в Канаде насчитывает более 1 миллиона 300 тысяч человек, ее представители также входят в канадское правительство и парламент. Оттава последовательно поддерживает Киев на международной арене и в вопросах сопротивления российской агрессии.