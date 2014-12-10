В поездах «Интерсити» уже почти год не работает интернет

На сайте, посвященном поездам «Интерсити», где существует раздел отзывов о работе этой категории железнодорожного транспорта, отсутствие интернета является одной из главных причин для нареканий со стороны пассажиров, пишет "Цензор.нет"

Причина полного прекращения доступа к сети интернет в поездах категории «Интерсити» на такой длительный срок неизвестна. За это время никаких официальных комментариев по этому поводу ни перевозчик ГП «УЗШК», который является собственником поездов «Хюндай» и «Шкода», ни руководство «Укрзализныци» не предоставляло.

Как сообщалось ранее, в рамках государственной программы подготовки к Евро-2012 на введенных «Укрзализныцей» маршрутах поездов «Интерсити» Киев-Львов, Киев-Харьков и Киев-Донецк была построена и развернута сеть широкополосного радиодоступа, которая работает по технологии Wi-Max. Сеть предназначалась для предоставления услуг передачи данных и доступа в Интернет пассажирам скоростных электропоездов категории «Интерсити» и техническим службам «Укрзализныци» на маршрутах. Ее общая длина составляет почти 1500 км, сеть состоит из 260-ти базовых станций беспроводной передачи данных. На поездах размещены приемники, которые получают сигнал с этих базовых станций. Непосредственно в поезде доступ к сети интернет для пассажиров осуществляется по технологии Wi-Fi.

Строительство радиосети было начато в феврале 2012 года. Сначала пассажиры «Интерсити+» имели возможность получить доступ к сети интернет в тестовом режиме. Впоследствии пассажиры 1-го класса получили возможность получать доступ к интернет в поездах как дополнительную бесплатную услугу, включенную в стоимость проезда, а пассажиры 2-го класса - на платной основе.