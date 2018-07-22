Самолет ВВС Британии провел разведку у берегов оккупированного Крыма

Самолет радиоэлектронной борьбы Королевских ВВС Великобритании Sentinel R1 провел воздушную разведку.

Вчера, 21 июля, самолет военно-воздушных сил Великобритании Raytheon Sentinel R1 провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края.

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Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Так, воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири (Кипр).

На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолет дважды облетел побережья оккупированного Крыма.

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