Самолет ВВС Британии провел разведку у берегов оккупированного Крыма
Вчера, 21 июля, самолет военно-воздушных сил Великобритании Raytheon Sentinel R1 провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Краснодарского края.
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Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Так, воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири (Кипр).
14:11 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 21, 2018
Самолёт радиоэлектронной разведки , #Вombardier#Global#Express#Sentinel R.1, Королевских ВВС Великобритании🇬🇧 , с бортовым номером ZJ691, взлетевший с Кипрской🇨🇾 авиабазы Акротири, производит разведывательный полёт у Черноморского побережья России🇷🇺.
#Crimeapic.twitter.com/oE7FpUuxMs
На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолет дважды облетел побережья оккупированного Крыма.
Ранее сообщалось, что в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря завершились украинско-американские учения «Си Бриз-2018».