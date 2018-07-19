"Еще не упал": в сети появились свежие фото пустого Крымского моста

13:42, 19 июля 2018
Общество
2479 4

В сети появились фото пустого Крымского моста, несмотря на разгар туристического сезона.

Читайте такжеЗавтра оккупанты перекроют Крымский мост: названа причина

Снимки были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Лапти, чего вы труситесь в припадках? Вот свежий трафик - вчера-сегодня фото ваши. Ура! Мы на мосту… Мост еще не упал. Вот вы - прете бесконечным потоком в пик сезона в Крым", - говорится в подписи к фото.

Ранее в сети показали фотографии с Керченского моста, на котором не видно практически ни одного автомобиля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фоторепортаж#крымский мост