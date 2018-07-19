"Еще не упал": в сети появились свежие фото пустого Крымского моста

В сети подметили отсутствие бешеного трафика на Крымском мосту.

В сети появились фото пустого Крымского моста, несмотря на разгар туристического сезона.

Читайте такжеЗавтра оккупанты перекроют Крымский мост: названа причина

Снимки были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Лапти, чего вы труситесь в припадках? Вот свежий трафик - вчера-сегодня фото ваши. Ура! Мы на мосту… Мост еще не упал. Вот вы - прете бесконечным потоком в пик сезона в Крым", - говорится в подписи к фото.

Ранее в сети показали фотографии с Керченского моста, на котором не видно практически ни одного автомобиля.