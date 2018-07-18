Полиция задержала группу сутенеров, которые продавали украинок в сексуальное рабство в Китай

Трое украинцев совместно с гражданином Китая вербовали девушек, которые были уязвимы и находились в тяжелом материальном положении.

Полицейские Киевской области задержали группу сутенеров, которые продавали украинок в сексуальное рабство в Китай.

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Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, трое украинцев совместно с гражданином Китая вербовали девушек, которые были уязвимы и находились в тяжелом материальном положении.

После вербовки девушек круглосуточно контролировали, им быстро делали все необходимые документы и покупали авиабилеты. Во избежание проблем при пересечении государственной границы Украины злоумышленники проводили подробный инструктаж относительно цели поездки в Китай.

Попав в Китай, девушки попадали в нечеловеческие условия жизни, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, которые постепенно втягивали в долговую кабалу и делали невозможным возвращение в Украину.

До избрания меры пресечения подозреваемые будут находиться в изоляторе временного содержания.

Против задержанных открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношение человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.