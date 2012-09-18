В Киеве задержан сутенер элитных проституток

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, на «попечении» задержанного было более 100 девушек. Стоимость их услуг от 1 тыс. дол. и выше

«Оперативники задержали сутенера в собственном автомобиле. Мужчина как раз ожидал очередную партию денег, которую ему должны были привезти проститутки. Как правило, его доля – 40% от заработанных девушкой денег», - говорится в сообщении.

Также, по данным МВД, у задержанного было изъято несколько единиц холодного оружия и боеприпасы. Выяснилось, что он, кроме сутенерства, занимался еще и торговлей людьми.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Судом принято решение о его аресте. За сутенерство злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.