Польша начала выдавать украинцам двухгодичные туристические визы

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) Польши, отвечая на запрос агентства. "Это касается лиц, которые раньше имели по меньшей мере 2 шенгенских визы в туристических целях (в том числе, одну польскую), которые правомерно использовали и имеют подтверждение оплаты туристической услуги на территории Польши по меньшей мере за 3 дня", - отметили в министерстве, подчеркнув, что раньше польские консульства выдавали туристические визы максимум на 1 год.

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Польская сторона известила украинскую о нововведениях на взаимных консульских консультациях. В МИД Польши также сообщили, что на встрече стороны обсудили функционирование зоны малого приграничного движения (МПД) с Украиной, которое действует с лета 2008 года и в рамках которого украинцы могут посещать Польшу без виз.

"Результаты введения малого приграничного движения оцениваем очень положительно, а случаи нарушений происходят очень редко. В связи с этим польская сторона не видит причин, чтобы не запланировать увеличение зоны МПД", - отмечено в сообщении. В то же время в министерстве заметили, что расширение зоны до 50+ с ныне действующих 30+ км будет требовать согласия Евросоюза и "это не будет простым процессом".