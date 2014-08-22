За минувшие сутки из зоны АТО выехали 2738 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС. Среди них - 750 детей, 422 инвалида и лица преклонного возраста, говорится в сообщении.

Всего с Донбасса с начала проведения антитеррористической операции переселены в другие регионы 105 тыс. 437 человек.

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Из оккупированного Крыма в другие регионы Украины за сутки выехали 42 человека, в том числе 13 детей, 5 инвалидов и лиц преклонного возраста. Общее же количество граждан Украины, которые переселены из АРК и Севастополя в другие регионы, составляет 16 тыс. 850 человек.

Всего временно размещены 122 тыс. 287 человек из Донбасса и Крыма, говорится в сообщении.

Больше всего переселенцев принял Киев - 21 тыс. 740 человек. В Запорожской области размещены 15 тыс. 194 человека, Днепропетровской - 14 тыс. 415 человек, Харьковской области - 13 тыс. 942 человека, Одесской - 8016 человек, Полтавской - 6934 человека, Киевской - 5594 человека и Львовской - 4625 человек.

Наименьшее количество расселенных, по данным ГСЧС, в Тернопольской области - 884 человека, Волынской - 886 человек, Ривненской - 1007 человек и Закарпатской – 1180 человек.