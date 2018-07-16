"Аншлаг среди бабушек": в сети высмеяли фото с концерта российских артистов в Донецке (фото, видео)

В "ДНР" выступили "угасающие" звезды российской сцены - Иракли и Жасмин.

В "ДНР" 14 июля прошел концерт российских артистов Иракли, Жасмин и Арсения Бородина. Организовал его "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин ко Дню металлурга.

Судя по фотографиям, на концерт пришло очень мало людей, а после того как пошел дождь, их стало и того меньше.

"Кстати, о дожде. В дырляндии пытались сделать праздник: Пушилин привез второсортных кацапских артистов Жасмин и Иракли. Вот такой "аншлаг" был. Бабушки с зонтиками", - написал блогер "Залишенець Донецький" в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее российские артисты Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев и группа "Марсель" выступили в оккупированном Донецке.