Оккупанты в Крыму приговорили украинца Панова к 8 годам колонии строгого режима за "подготовку диверсии"

Евгений Панов отказался от сделки с российским следствием.

Подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» сегодня приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает Крым.Реалии. В апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела «украинского диверсанта» Панова. Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода - до 26 сентября.

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ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании во временно оккупированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО «Лефортово», после – вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их провокацией российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).