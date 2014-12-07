В МВД квалифицировали вчерашний взрыв горотдела милиции в Авдеевке как теракт

МВД Украины открыло уголовное производство по факту вчерашнего артобстрела Авдеевского райотдела милиции и квалифицировало его как террористический акт.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 6 декабря около 19.30 в ходе артиллерийского обстрела террористами Авдеевки произошло прямое попадание в здание отдела городской милиции, где несли службу милиционеры Донецкого региона и правоохранители из Черкасской области как дополнительные силы.

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"Снаряд попал в первый этаж четырехэтажного здания горотдела. Частично разрушена стена здания, повреждено внутреннее имущество. В результате взрыва получили телесные повреждения 25-летний сотрудник черкасской милиции и 45-летний оперативный дежурный Авдеевского горотдела. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Другие сотрудники не пострадали", - сообщили в МВД.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.