В Запорожье сняли скандальные бигборды с убийцей руководителя ОУН (фото)

Судоплатов - советский разведчик, сотрудник НКВД. Причастен к убийству руководителя ОУН Евгения Коновальца.

В Запорожье владельцы рекламных площадей, на которых были размещены бигборды с изображением сотрудника НКВД Павла Судоплатова, сняли их.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

«Сегодня с владельцем бигборда и рекламным агентством проведены профилактические мероприятия с целью недопущения в дальнейшем подобных фактов. Сотрудники СБУ проводят дальнейшую проверку, на ее основании будет дана правовая оценка», - заявил пресс-офицер УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

О размещении в Запорожье бигбордов с изображением Судоплатова и надписью «111 лет - Борьба продолжается!» накануне в соцсетях сообщили активисты.

Справка УНИАН. Павел Судоплатов (1907–1996) – советский разведчик, диверсант, сотрудник НКВД. Является уроженцем города Мелитополь Запорожской области. Причастен к убийству руководителя ОУН Евгения Коновальца.