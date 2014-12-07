Опубликовано новое видео расстрела Небесной сотни
02:21, 07 декабря 2014Общество
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В Интернете появилось новое видео, которое длится около часа и показывает отход силовиков от Майдана, а также массовый расстрел протестующих 20 февраля.
Оператор фиксирует расстрел активистов на Институтской / УНИАН
Видео опубликовано в аккаунте Пошукова группа, съемка ведется из отеля Украина.
На видео видно, как отходят «Беркут» и Внутренние войска, уезжает их автотранспорт и спецтехника. В частности, на видео заметно, что неизвестные автоматчики с желтыми повязками после отступления от Октябрьского дворца заняли позицию возле одного из выходов из станции метро «Крещатик».
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Оператор также фиксирует массовый расстрел активистов на улице Институтской.
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