Опубликовано новое видео расстрела Небесной сотни

02:21, 07 декабря 2014
Общество
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В Интернете появилось новое видео, которое длится около часа и показывает отход силовиков от Майдана, а также массовый расстрел протестующих 20 февраля.

УНИАН

Видео опубликовано в аккаунте Пошукова группа, съемка ведется из отеля Украина.

На видео видно, как отходят «Беркут» и Внутренние войска, уезжает их автотранспорт и спецтехника. В частности, на видео заметно, что неизвестные автоматчики с желтыми повязками после отступления от Октябрьского дворца заняли позицию возле одного из выходов из станции метро «Крещатик».

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Оператор также фиксирует массовый расстрел активистов на улице Институтской.

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