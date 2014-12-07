Опубликовано новое видео расстрела Небесной сотни

Видео опубликовано в аккаунте Пошукова группа, съемка ведется из отеля Украина.

На видео видно, как отходят «Беркут» и Внутренние войска, уезжает их автотранспорт и спецтехника. В частности, на видео заметно, что неизвестные автоматчики с желтыми повязками после отступления от Октябрьского дворца заняли позицию возле одного из выходов из станции метро «Крещатик».

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Оператор также фиксирует массовый расстрел активистов на улице Институтской.