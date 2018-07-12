Во время столкновений возле Рады полиция задержала одного протестующего

Группа лиц провоцировала драку возле здания парламента, а один из них пытался ударить народного депутата, отмечают правоохранители.

Полицейские задержали одного участника акции протеста возле Верховной Рады Украины, который в составе группы лиц активно провоцировал драку возле здания парламента и пытался ударить народного депутата.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители сразу отреагировали на инцидент и оттеснили правонарушителя.

Его доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Отмечается, что правоохранители продолжили обеспечивать правопорядок в правительственном квартале столицы.

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"Полиция прилагает усилия, чтобы предотвратить любые конфликты и провокации. С участниками акции общаются сотрудники полиции диалога. Они предупреждают граждан об ответственности в случае нарушения общественного порядка", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, протестующие возле парламента старались не выпустить депутатов из здания Верховной Рады.

В некоторых местах происходила потасовка между протестующими и желающими выйти из парламента журналистами и работниками ВР, тогда как большинство депутатов воспользовались выходом на Садовой, 3а, перейдя подземным переходом из здания на Грушевского в здание комитетов парламента.

В сегодняшней повестке дня были вопросы, связанные с решением ситуации с машинами на "евробляхах", но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.

Поскольку завтра последнее заседание парламента в этой текущей сессии, а следующая сессия откроется только в сентябре, то данный вопрос не имеет перспектив для решения до следующей сессии.

Как известно, обычно в пятницу депутаты не могут принять ни одного решения из-за отсутствия значительного количества депутатов в сессионном зале, и поэтому во время голосования не набирается 226 голосов для принятия решения.