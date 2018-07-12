Пятница, 13-е: чем опасен "ведьмин день" и чего следует избегать в эту дату

Принято считать, что в этот день следует быть особо осторожным, так как человека подстерегают неудачи и неприятности.

Уже завтра наступает один из самых мистических и окруженных суевериями дней в году - пятница, 13-е или, как его еще называют, "ведьмин день". В этом году этот день станет по-настоящему особенным, так как нас ждет еще и уникальное природное явление - солнечное затмение.

Верить или не верить суевериям, окружающим эту дату, - личное дело каждого. Мы лишь раскажем, почему этот день в народе традиционно считается плохим.

Почему пятница, 13-е – плохой день?

Некоторые исследователи считают, что это суеверие берёт начало со времён Средневековья и связано с проклятием тамплиеров.

Тамплиеры, или Бедные Рыцари Христа и Храма Соломона , — орден, основанный в 1119 году небольшой группой рыцарей, который занимался ростовщичеством и был очень богат.

Читайте такжеСолнечное затмение 13 июля: как повлияет на здоровье и кто в зоне риска

В 1307 году, именно 13-го числа в пятницу, французский монарх Филипп IV решил поправить за счёт тамплиеров своё финансовое положение и приказал арестовать членов ордена по обвинению в ереси. Рыцари были подвержены пыткам и убиты. Согласно преданию, магистр ордена проклял собравшихся на казни.

В христианской культуре то, что число 13 считается несчастливым связывают с тем, что во время тайной вечери Иуда сидел за столом тринадцатым, а Христа после его предательства распяли именно в пятницу.

По самым старым поверьям, в пятницу 13-го всегда слетались на шабаш 12 ведьм, собирались упыри и прочая нечисть, а в самый разгар веселья, когда восходит полная луна, тринадцатым появлялся сам Сатана.

Приметы и суеверия

Принято считать, что в этот день следует быть особо осторожным, так как человека подстерегают неудачи и неприятности. Считается, что лучше в этот день вообще не выходить лишний раз из дома.

Читайте такжеУдача улыбнется Ракам, а Близнецев ждут неприятности в путешествиях: что сулят звезды каждому знаку зодиака в июле

В пятницу 13-е не рекомендуется заключать сделки и праздновать свадьбы. Также считается, что в этот день не стоит ложиться в больницу или на операцию; водить авто и вообще отправляться в дальнюю дорогу; принимать ответственные решения (в том числе касательно работы) и одалживать крупные суммы денег. По некоторым поверьям, в этот день не стоит мыться, красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки, а также стричь ногти; уходя с работы – оглядываться; надевать одежду коричневого или рыжего цвета; веселиться; садить растения; произносить слова "свинья" и "черт"; перед сном долго смотреть в зеркало; стоять под лестницей; а также открывать дома зонт, если попал под дождь.

Прогноз астролога на пятницу, 13-е

Астролог Павел Глоба отмечает, что частичное солнечное затмение в пятницу, 13 действительно может повлечь определенные проблемы. В этот день не рекомендуется предпринимать каких-то серьезных дел, следует избегать конфликтов, не провоцировать их, быть осторожными на дорогах.

«Это общие рекомендации. Ничего страшного в этом нет, поберечься никому не мешает, но говорить, что кому-то повезет, а кому-то нет – абсолютная профанация. Точно так же людей пугали концом света, но эти страшилки не имеют под собой никаких оснований», – сказал он.

Пятница, 13-е в кино

Всеобщее помешательство на этой дате послужило причной для создания серии фильмов "Пятница, 13-е" о серийном убийце в хоккейной маске Джейсоне Вурхизе, который оживает в день своей смерти, в пятницу 13-го, и начинает всем мстить. Всего было снято 12 фильмов серии.

Кроме того, для создания атмосферы рекомендуем посмотреть таке фильмы:

"Темные воды"

Есими и ее 5-летняя дочь Икуко живут в мрачном многоквартирном доме. Их постоянно преследуют темная вода, которая капает с потолка и сочится из стен, и красная сумка, которая принадлежала девочке, но пропала при странных обстоятельствах 2 года назад.

"Дом восковых фигур"

Автомобиль ломается, и компании молодых людей приходится обратиться за помощью к обитателям маленького заброшенного городка. Главной достопримечательностью этой местности, безусловно, является дом с большим количеством очень уж реалистичных восковых фигур. Страх неминуемо настигает незваных гостей, когда они узнают, что кое-кто хочет расширить свою коллекцию, заполнив весь город трупами убитых ими случайных приезжих, и покрыв их тела воском. Друзьям придется найти выход из положения, если они не хотят оказаться постоянными экспонатами Дома восковых фигур.

"Сонная Лощина"

Нью-Йорк, 1799 год. Икабода Крэйна, молодого констебля, отправляют в местечко Сонная лощина для расследования загадочных убийств. Все жертвы, как сообщает местное население, погибают от меча всадника без головы.

Все они обезглавлены, а головы исчезли. Крэйну приходится убедиться, что это не легенда, а страшная правда. Становится очевидно, что убийца приходит с того света, что в преступлениях замешаны ведьмы и иная нечисть. Всадника нельзя убить пулей, всех смельчаков он побеждает в схватках. Но каковы мотивы злодеяний?

Как сообщал УНИАН, солнечное затмение в пятницу, 13 июля-2018 открывает коридор затмений, который завершится лишь спустя две недели – лунным затмением 27 июля-2018. Влияние затмения в первую очередь почувствуют те, кто родился в период с 10 по 16 июля, а также люди, рожденные под знаком Козерога.