Избиение полицейским мужчины в метро: прокуратура Киева начала расследование

Руководство столичного главка полиции проведет служебную проверку в отношении полицейского, ее результаты приобщат к материалам уголовного производства.

Киевская местная прокуратура начала уголовное производство по факту избиения полицейским мужчины в киевском метро.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 7 начато уголовное производство по факту возможных неправомерных действий со стороны столичного полицейского в связи с инцидентом, который произошел 08.07.2018 года на станции метро "Контрактовая площадь", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что по предварительным данным, 23-летний сотрудник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве, находясь на службе, без явной необходимости применил в отношении мужчины на перроне станции метро "меры физического воздействия и спецсредства".

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"По данному факту местной прокуратурой в ЕРДР внесены сведения по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий)", - добавляют в столичной прокуратуре.

В то же время руководство столичного главка полиции проведет служебную проверку в отношении полицейского, ее результаты приобщат к материалам уголовного производства.

"Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые первоочередные следственные (розыскные) действия с целью объективного выяснения всех обстоятельств происшествия", - подытожили в столичной прокуратуре.

10 июля в метрополитене Киева на станции "Контрактовая площадь" полицейский дубинкой избил мужчину. Видео с избиением распространили в сети.