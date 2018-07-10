Савченко отказали в отводе судьи

Сегодня Шевченковский райсуд столицы должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста Надежды Савченко и ходатайство ее адвокатов об изменении меры пресечения на взятие на поруки. Однако из-за заявленных ходатайств об отводах судей решение до сих пор не принято.

Судья Шевченковского райсуда Киева Виталий Циктич отказал народному депутату Надежде Савченко в отводе судьи Оксаны Хардиной, которая должна рассматривать ходатайство прокурора об отводе судьи Елены Мелешак.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с 12.00 судья Мелешак не может начать рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока ареста подозреваемой в подготовке терактов и госпереворота Савченко и ходатайство ее адвокатов об изменении меры пресечения на взятие на поруки.

Как сообщал УНИАН, 13 июля истекает очередной 60-дневный срок содержания Савченко под стражей. Если до этой даты суд не примет решение относительно любой меры пресечения, законных оснований содержать ее в СИЗО больше не будет.

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Сегодня в начале заседания суда прокурор Александр Банник заявил отвод судьи Шевченковского райсуда Киева Мелешак, которая рассматривает ходатайство адвокатов Савченко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки. Он утверждает, что фамилия Мелешак была включена в систему автоматического распределения дел во время ее пребывания в отпуске, что является нарушением процедуры.

Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.