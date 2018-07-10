Журналисты узнали, как вместо лагеря отдыха ребенок может попасть в "концлагерь" (видео)

Журналисты отмечают, что частные лагеря это на самом деле ООО с минимальным уставным капиталом, которые нанимают персонал - и все, лагерь для детей готов.

Типичный украинский государственный лагерь: ему 30 лет, за свою жизнь он не видел капитального ремонта, а новая мебель последний раз здесь появлялась еще во времена Горбачева.

Читайте такжеПожар в лагере "Виктория": потерпевшие хотят отсудить почти 4 миллиона гривень морального ущерба

Официально, подобных заведений в Украине около 9 тыс. Цена за путешествие в унаследованную советчину стартует от 4000 грн, говорится в сюжете программы Гроші. Большинство путевок выкупает само государство. В этом году на оздоровление детей государство потратило 500 млн грн.

В сюжете говорится, что в "Артек" под Киевом Минсоцполитики выкупило 11 тыс. путевок за 105 млн грн . Одна из этих путевок досталась многодетной семьи из Запорожской области как помощь от местной РГА. Для 12-летней Ани такой отдых был мечтой, но на деле все оказалось иначе. Из-за холодных батарей и плохих окон девочка простудилась и лежала в лазарете. Лечения должного ей не предоставили - насморк и ангина - такие подарки с отдыха привезла Аня домой.

А вот Андрей для своей дочери выбрал частный лагерь за 6 тыс. грн на 10 дней. Он выбрал "Козацьку фортецю", однако романтика палаточного лагеря исчезла быстро - его дочь отравилась. Андрей подозревает, что администрация пыталась замолчать инцидент. Преодолев 500 км до лесного лагеря он забрал свою дочь и увез в больницу. Замалчивать этот инцидент мужчина не собирается.

Журналисты отмечают, что подобные лагеря на самом деле это ООО, с уставным капиталом в тысячу гривен, которые арендуют землю, ставят палатки, нанимают персонал - и все, лагерь для детей готов.

Адвокаты отмечают, что государственный лагерь привлечь к ответственности проще, чем частный. А правозащитники советуют родителям не стесняться проверять в лагерях все документы и накладные на поставку продуктов, поскольку по закону они имеют на это полное право.