Число украинцев, просящих убежища в странах ЕС возросло в 10 раз

Это почти в 10 раз превышает аналогичный показатель за весь 2013 год, говорится в сообщении управления верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев, передает "ЕвроПравда".

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"В этом году увеличилось число ходатайств украинцев о предоставлении убежища в Европейском союзе. По состоянию на конец октября 8936 граждан Украины попросили международной защиты в странах ЕС. Это в 10 раз больше, чем аналогичный показатель за весь 2013 год (885 человек)", - говорится в сообщении.

Больше всего просителей убежища прибывает из Украины в Польшу (1826 человек), Германию (1607 человек), Францию (1076 человек) и Швецию (840 человек).

Количество граждан Украины, выехавших за границу, может быть гораздо больше, чем число тех, кто ищет убежище, поскольку многие украинцы обращаются за другими формами легализации своего пребывания (разрешение на проживание), объясняют в УВКБ ООН.

"Свыше 317 тыс. граждан Украины подали заявки на получение таких разрешений в Российской Федерации (222 тыс.), Беларуси (60 тыс.), Польше (23 тыс.) и других государствах. Однако невозможно выяснить, покинули ли они Украину из-за конфликта или по другим причинам", - отмечают в УВКБ ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше количество украинских соискателей статуса беженца возросло почти в 30 раз по сравнению с 2013 годом.