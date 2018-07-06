"Титушка" Крысин симулировал болезнь в СИЗО - прокурор

В СИЗО прокурору сообщили, что 23 июня Крысин не обращался к врачу.

Подозреваемый в препятствовании проведению мирных собраний, похищении человека и хулиганстве Юрий Крысин, который содержится в следственном изоляторе, симулировал болезнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Юлия Малашич заявила журналистам после завершения заседания Дарницкого районного суда города Киева.

По ее словам, после того, как 23 июня Крысин заявил, что не будет участвовать в заседании суда, поскольку плохо себя чувствует, прокурор направила запрос в следственный изолятор о состоянии здоровья подозреваемого.

Ей пришел ответ, что 23 июня Крысин не обращался с жалобами на состояние здоровья.

Также прокурор отметила, что позже направила еще один запрос в следственный изолятор, когда Крысин вдруг заявил, что болен, и не принял участия в заседании. Ответ на этот запрос она еще не получила.

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Как сообщал УНИАН, Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело в отношении Юрия Крысина и Сергея Чемеса по трем эпизодам.

По данным следователей, в январе 2014 года у станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение людей к охране лагеря «титушек» и дача указаний по поводу совершения противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушек», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, швыряли взрывчатку на баррикады "майдановцев» на улице Прорезной в Киеве. Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным "титушкам" задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - по убийству Веремия - обвиняется только Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор по соответствующему производству.

22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на 2 года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда, назначив при этом Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы.