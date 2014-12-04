Полторак поручил отправить преподавателей университета обороны на стажировку в зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Степан Полторак заявил на церемонии открытия мемориальной стелы “Защитнику Отечества” на территории Национального университета обороны.

Министр отметил, что преподаватели университета должны пройти стажировку в зоне АТО, в том числе и потому, чтобы иметь авторитет у слушателей университета, которые принимают участие в боевых действиях в зоне АТО.

Полторак поручил руководству университета провести стажировку преподавателей на различных должностях в зоне АТО. “Необходимо создать группу ученых, которая изучала бы опыт боевых действий, и это нужно делать не в Генеральном штабе, не в Министерстве обороны, а там - в зоне АТО. Я требую это провести немедленно”, - сказал Полторак.

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В то же время, как заявил корреспонденту УНИАН руководитель университета Василий Телелим, на самом деле преподаватели уже давно участвуют в АТО. “Если бы я ждал указание министра, или делать это, или нет, то скажите, был бы я здесь нужен? Пожалуй бы, нет. Поэтому это уже делается. 207 генералов, офицеров уже прошли через АТО, и на сегодня у меня там 26 человек”, - сообщил Телелим.