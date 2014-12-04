В Киеве попрощались с украинским диссидентом Евгением Сверстюком

«Он очень много возрождал национальной памяти о тех деятелях, которые забыты, дописаны или интерпретированы советской властью. Впервые о Евгение Сверстюке я услышал в 9 классе, когда мне в руки попало стихотворение Редьярда Киплинга «If» («Если») в переводе Евгения Сверстюка. Этот стих так сильно прозвучал на украинском не потому, что Сверстюк был гениальным поэтом, а потому, что он этот стих пропустил через свою жизнь, он стал воплощением того, что сказано в этой жизни, он стал человеком с большой буквы», - говорит директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Радио Свобода.

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Возложить цветы пришли и руководители государства, нынешние и бывшие политики, среди которых Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Виктор Ющенко. Среди присутствующих был и диссидент и один из близких друзей Сверстюка Василий Овсиенко.

«Когда слышишь, что Сверстюк говорит, всегда хочется к нему прислушаться, ибо это источник мудрости. Как-то он сказал о Стусе, что тот занимает высокое вакантное место, где у него нет конкурентов. Так и у Сверстюка. Он занимает высокое место, которое теперь освободилось и я не знаю человека, который мог бы его заменить. Надежда на молодое поколение», - говорит Овсиенко.

Похоронили Евгения Сверстюка на Байковом кладбище. Он умер 1 декабря в Киеве от затяжной болезни на 86-м году жизни.

Евгений Сверстюк - политзаключенный советского режима, украинский писатель, философ, президент Украинского ПЕН-клуба, член инициативной группы «Первого декабря», автор одного из важнейших текстов украинского самиздата: «По поводу процесса над Погружальским».

В 1959, 1960, 1961, 1965 годах за выступления против дискриминации украинской культуры и в 1972 за речь на похоронах Дмитрия Зерова его увольняли с преподавательской работы по политическим мотивам. Также Сверстюка преследовали за участие в «Самиздате» и протесты против арестов и незаконных судов. В январе 1972 года его арестовали и в марте 1973 года осудили по статье 62 ч. I УК УССР за изготовление и распространение документов «самиздата» до семи лет лагерей и пяти лет ссылки.

В своем последнем интервью для Радио Свобода Евгений Сверстюк отмечал, что Украина сейчас проходит очень ответственное испытание для свободы и независимости украинцев, которое надо с достоинством пройти.