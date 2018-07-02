Бюст Пушкина в Золочеве не ломали вандалы, он развалился от старости - полиция

Ранее мэр Золочева Игорь Гринькив возложил ответственность за разрушение памятника на вандалов.

Правоохранители, работавшие на месте разрушения памятника российскому поэту Александру Пушкину в городе Золочев на Львовщине, предварительно установили, что к инциденту не причастны вандалы.

Читайте такжеСнос памятника Жукову в Харькове: полиция задержала журналистку и националиста

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции во Львовской области, разрушение памятника произошло в результате естественных причин - старения и неблагоприятной погоды.

Отмечается, что информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мэр Золочева Игорь Гринькив сообщил, что вандалы уничтожили в городе памятник поэту Александру Пушкину.

Мэр заявил, что в уничтожении памятника нет политики, однако отметил, что недавно депутатами обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и этот вопрос хотели вынести на общественное обсуждение.