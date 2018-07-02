Бюст Пушкина в Золочеве не ломали вандалы, он развалился от старости - полиция
Правоохранители, работавшие на месте разрушения памятника российскому поэту Александру Пушкину в городе Золочев на Львовщине, предварительно установили, что к инциденту не причастны вандалы.
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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции во Львовской области, разрушение памятника произошло в результате естественных причин - старения и неблагоприятной погоды.
Отмечается, что информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее мэр Золочева Игорь Гринькив сообщил, что вандалы уничтожили в городе памятник поэту Александру Пушкину.
Мэр заявил, что в уничтожении памятника нет политики, однако отметил, что недавно депутатами обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и этот вопрос хотели вынести на общественное обсуждение.