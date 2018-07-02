Омбудсмен сообщила, что сегодня во время встречи с послами Европейского Союза она проинформирует их о событиях в России и Крыму, касающихся граждан Украины.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложит комиссару Совета Европы по правам человека вместе поехать к украинским политзаключенным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время выступления на согласительном совете в Верховной Раде Украины.

Денисова отметила, что сегодня во время встречи с послами Европейского Союза она проинформирует их о событиях в России и Крыму, касающихся граждан Украины.

Кроме того, сообщила она, вместе с первым вице-спикером ВР Ириной Геращенко она встретится с комиссаром по правам человека в Совете Европы и также проинформируют об этих событиях.

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"И я буду ей предлагать, чтобы вместе поехать к Олегу Сенцову, к Володе Балуху, к Клыху, к Куку нашему, который тоже голодает уже в Ростове, и поэтому, вместе давайте сделаем это", - сказала омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Татьяна Москалькова (РФ) посетят украинских и российских заключенных в обеих странах.

Однако Денисову не пустили ни к одному из украинцев.