В Киеве умер депутат трех созывов Рады Заплатинский

Экс-нардеп на протяжении нескольких лет возглавлял николаевский ФК "Эвис"

Бывший народный депутат Украины, предпрриниматель и президент николаевского футбольного клуба «Эвис» Владимир Заплатинский скончался в Киеве на 67-м году жизни.

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О смерти экс-депутата сообщил в Facebook бывший вице-мер Николаева Владимир Гуллер. По его словам, Заплатинский долгое время страдал от тяжелой болезни.

Владимир Заплатинский родился 13 сентября 1951 года в Ереване. В юношеские годы переехал в Николаев, в 1969 году поступил в педагогический институт, в 1971 перешел в Киевский технологический институт легкой промышленности, который окончил в 1976 году.

С июля 1992 по апрель 1998 он был президентом швейной фабрики - николаевского ОАО «Эвис», с апреля 1992 по 1994 год возглавлял также николаевский футбольный клуб «Эвис», впоследствии ставший муниципальной командой «ФК Николаев».

Заплатинский был народным депутатом Украины ІІI—V созывов Верховной Рады.

Накануне сообщалось, что народный депутат Верховной Рады Александр Пономарев был госпитализирован в тяжелом состоянии с сердечным приступом в Запорожский областной кардиологический диспансер.