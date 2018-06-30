Депутата Пономарева госпитализировали с сердечным приступом - СМИ
21:15, 30 июня 2018Общество
329 0
Согласно информации, состояние здоровья депутата ухудшилось 29 июня.
Как сообщили медики, на данный момент нардеп находится в областном кардиологическом диспансере \ УНИАН
УНИАН. Народный депутат Верховной Рады Александр Пономарев был госпитализирован в тяжелом состоянии с сердечным приступом в Запорожский областной кардиологический диспансер.
Об этом сообщает местное издание 061.ua со ссылкой на медиков.
Согласно информации, состояние здоровья депутата ухудшилось 29 июня - у парламентария случился сердечный приступ. Отмечается, что с диагнозом "обширный инфаркт" Пономарёва перевезли из Бердянска в Запорожье.
"Как сообщили медики, сейчас нардеп находится в областном кардиологическом диспансере", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter