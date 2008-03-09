Из чего состоят сосиски в украинских магазинах

Продающиеся в украинских магазинах сосиски в полимерной оболочке на 45% состоят из эмульсии (перемолотые и уваренные до состояния светло-серой кашки шкура, кости, субпродукты, отходы мясопроизводства) и на 25% из соевого белка. Содержание в них мяса - 7%, а мяса птицы - 15%. Остальное составляют мука, крахмал и вкусовые добавки. Об этого говорят результаты исследования, проведенного Институтом экогигиены и токсикологии имени Л.Медведя.

Как сообщает "Зеркало недели", согласно данным исследования, сардельки на 35% состоят из эмульсии, 30% продукта составляет соевый белок, 15% - мясо, 10% - мясо птицы. В вареной колбасе эмульсии и соевого белка содержится по 25%, мяса - 10%, мяса птицы - 30%.

"Право на существование имеет любая продукция, если она отвечает требованиям ГСТУ или ТУ, но при этом производитель должен предоставить покупателям достоверную информацию о составе продукта", - прокомментировала результаты исследования Клавдия Максименко, которая отстаивает права потребителей в рамках проекта ЕС и ПРООН "Сообщество потребителей и общественные объединения".

"Если колбаса изготовлена из крахмала, сои и других добавок, ее следует и называть соответственно, например, соевый батон, и продавать его по соответствующей цене, - подчеркивает она. - Тогда покупатель наконец-то получит возможность выбирать между растительными компонентами и мясными, и будет знать, что он дает своим детям на завтрак - мясопродукт или подкрашенную эмульсию с пищевыми добавками".

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