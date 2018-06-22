В суде Мариуполя нашли прослушку и скрытое видеонаблюдение

По словам судьи, камера была зафиксирована так, что в ее поле зрения попадали компьютер и материалы дел на рабочем столе судьи.

В кабинетах судей Жовтневого суда города Мариуполя нашли аппаратуру для прослушки и скрытые камеры видеонаблюдения.

Об этом свидетельствуют соответствующие заявления, обнародованные в Реестре сообщений судей о вмешательстве в деятельность на сайте Высшего совета правосудия, сообщает "Украинская правда".

14 июня судья Елизавета Искорская в своем кабинете заметила, что лампа дневного освещения находится в непривычном положении. Под подвесным потолком был обнаружен провод и два предмета (по предварительному осмотру микрофон и видеокамера).

По словам судьи, камера была зафиксирована так, что в ее поле зрения попадали компьютер и материалы дел на рабочем столе судьи.

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О находке Искорская сразу сообщила на горячую линию Службы безопасности Украины. В тот же день на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа СБУ, которая нашла в кабинете Искорской еще один микрофон. В дальнейшем оперативники обнаружили подобные устройства в еще одном кабинете судьи – Павла Папаценка.

Они также выяснили, что провод от прослушивающей аппаратуры ведет к кабинету председателя Жовтневого суда Натальи Кирьяковой: там спецслужба обнаружила устройство для приема и передачи данных.

Всего было обнаружено 4 блока питания, радиопередатчик с антенной, 3 микрофона, 2 видеокамеры, видеорегистратор с жестким диском, соединенеые между собой.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией по ч.1 ст.359 УК Украины "Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации".

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"Заслуживает внимания то обстоятельство, что Жовтневый районный суд Мариуполя территориально расположен в зоне проведения Операции объединенных сил. В территориальной юрисдикции суда расположены органы государственной власти, в частности региональное управление СБУ, прокуратура Донецкой области, следственный отдел ГУ Национальной полиции", – подчеркивают в своих заявлениях судьи.

То же по их словам, незаконная аудио - и видеофиксация может иметь негативные последствия, так как судьи рассматривают дела, которые содержат сведения, связанные с безопасностью страны.

Таким образом судьи Октябрьского райсуда Мариуполя заявляют о незаконном вмешательстве в их деятельность и просят ВСП и правоохранительные органы принять соответствующие меры реагирования.

Как сообщал УНИАН, в марте руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявляет, что нашел у себя в офисе "жучок", кому он принадлежит.