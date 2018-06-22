Один из участников избиения пограничников в кафе в Мариуполе выехал в оккупированный Крым - СМИ

Экс-чиновница утверждает, что участник нападения, которого не задержала полиция, в 2014 году возил "титушек" на Антимайдан.

Один из участников конфликта в Мариуполе, в ходе которого избили пограничников, 20 июня через пункт пропуска "Чонгар" въехал на территорию оккупированного Крыма.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

По ее словам, мужчину зовут А. В. Бужор и он непосредственно наносил удар пограничнику Станиславу Кероду. Также экс-чиновница утверждает, что Бужор в 2014 году возил "титушек" на Антимайдан. "Он был опознан сразу, но почему-то не задержан полицией", - отмечает Бобровская.

Экс-чиновница добавила, что двое других подозреваемых в избиении пограничников также регулярно посещают Крым, но сейчас находятся на подконтрольной Украине территории.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в одном из кафе Мариуполя между охраной заведения и посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. В результате 34-летний подполковник Станислав Керод, который руководит пропускным пунктом Сартана Донецкой области, получил перелом нижней челюсти, также пострадала женщина-офицер, у которого диагностировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Двум задержанным 1999 года рождения сообщено о подозрении в совершении хулиганства.