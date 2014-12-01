Украинцы до слез растрогали итальянцев спектаклем о войне в Украине (видео)

Сначала актеры театра показывали мирную жизнь в Украине, как парень и девушка полюбили друг друга. поженились и у них появился ребенок, передает Еспресо.TV.

Но вот началась война, которая принесла многим людям страдания и горе. И во время этой войны главного героя ранили... Но в спектакле все заканчивается хорошо. Своим мастерством украинцы вызвали признание у жюри и публики и вышли в финал шоу.

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"Мы из Украины. Выбрали эту тему для спектакля, потому что это наша действительность", - сказал жюри один из участников театра.