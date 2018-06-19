Дело о нападении на одесского активиста Стерненко будут расследовать в Киеве

По данным прокуратуры Одесской области, это сделано в связи с соответствующими обращениями в ГПУ народных депутатов.

Материалы уголовного производства о нападении в Одессе на главу общественной организации «Небайдужі», экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко для проведения расследования переданы из Главного управления Нацполиции в Одесской области в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

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Об этом УНИАН сообщил представитель регионального главка Нацполиции в Одесской области.

По его данным, это сделано в связи с тем, что в Генеральную прокуратуру Украины поступили соответствующие многочисленные обращения, в том числе от депутатов Верховной Рады.

«С целью обеспечения наиболее эффективного следствия Генеральной прокуратурой это дело поручено Главному следственному управлению Нацполиции», - отметил представитель.

В настоящее время в уголовном производстве по-прежнему нет фигурантов, которым было бы объявлено о подозрении.

Официально данную информацию в региональном главке полиции не комментируют.

Пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба подтвердила УНИАН, что материалы направлены в Киев.

«Это произошло 15 июня», - уточнила Верба.

По словам Стерненко, он уже выписан из киевской больницы, где проходил лечение в связи с ранением руки, которая еще месяц должна быть в гипсе. Также нужно продолжить терапевтический курс лечения и провести реабилитацию. При этом он отметил, что возвращается в Одессу.

«Мне нечего скрывать, и я буду всячески содействовать расследованию. Закон и справедливость на моей стороне. Даже если кто-то в просторных кабинетах считает иначе. Не собираюсь прекращать общественную деятельность», - заявил Стерненко и добавил, что в случае необходимости готов «доказать свою невиновность в суде».

Как сообщал УНИАН, вечером 24 мая в полицию поступила информация о том, что в Одессе на улице Фонтанская дорога, совершено нападение на активиста Стерненко. Он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. На месте происшествия полицейские обнаружили тело одного из предполагаемых злоумышленников, который скончался от колото-резаных ран.

Сам 23-летний Стерненко заявил, что нападение произошло возле дома, в котором он проживает, и куда направлялся со своей спутницей. Позднее стало известно об еще одном участнике конфликта, у которого также обнаружили колото-резаные ранения. По предварительным данным, у всех троих, в том числе, Стерненко – раны, нанесенные одним и тем же ножом.

Открыты три уголовных производства по ч. 1 ст. 115 ("умышленное убийство"), по ч. 1 ст. 15 ст. 115 ("покушение на умышленное убийство") и ч. 1 ст. 122 ("умышленное средней тяжести повреждения") Уголовного кодекса.

Позднее активист заявил, что находится в Киеве, где проходит лечение, так как из одесской больницы он выписан «задним числом». Он также акцентировал, что настаивает на изменении подследственности, так как не доверяет местным правоохранителям.

Напомним, 1 мая в Одессе злоумышленник стрелял в Стерненко из пистолета с резиновыми пулями, тогда он получил ранение в верхнюю часть шеи. Несмотря на это, он начал преследование неизвестного, который попытался скрыться. Активист догнал злоумышленника, а очевидцы случившегося помогли связать подозреваемого, который оказался ранее судимым уроженцем Казахстана, получившим в 2003 году украинское гражданство. Открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ – покушение на умышленное убийство.

7 февраля неизвестные напали на Стерненко, избив его битой, к которой, вероятно, было прикреплено что-то режущее. В результате ему порезали ногу и куртку. Было открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Тогда потерпевший связывал нападение со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Летнего театра.