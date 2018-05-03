Покушение на одесского активиста Стерненко: суд арестовал подозреваемого

Подозреваемый будет находиться под стражей в течение как минимум 60 суток.

Приморский районный суд Одессы взял под стражу подозреваемого в покушении на жизнь известного активиста, лидера общественной организации «Небайдужи» Сергея Стерненко.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня.

Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана на 60 суток.

Как сообщал УНИАН, покушение на Стерненко было совершено утром 1 мая. Злоумышленник стрелял в активиста из пистолета с резиновыми пулями. Несмотря на ранение, Стерненко начал преследовать преступника, который попытался скрыться. Активист догнал злоумышленника, а очевидцы случившегося помогли связать подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Казахстана Абзал Баймукашев, который в 2003 году получил украинское гражданство.

Позже правоохранители задержали второго подозреваемого. Также обнаружено транспортное средство, на котором, предположительно, передвигались преступники.

Начато уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – покушение на умышленное убийство.

Напомним, вечером 7 февраля 2018 года неизвестные напали на Стерненко, избив предметом, похожим на биту, к которой, вероятно, было прикреплено что-то режущее. В результате ему порезали ногу и куртку. Было открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Тогда потерпевший связывал нападение со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Летнего театра.