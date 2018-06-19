"Вырваться не получалось": появились новые детали избиения пограничников в Мариуполе

Как утверждают в администрации кафе, посетители вели себя недопустимо, после чего им предложили покинуть заведение.

В кафе RedCups в Мариуполе Донецкой области вечером 17 июня были избиты пограничники. Подполковнику Госпогранслужбы Станиславу Кероду сломали челюсть, пострадала также его коллега — пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

Предварительно врачи диагностировали у нее легкие телесные повреждения, сообщили "Фактам" в Центральном отделе полиции Донецкой области. Открыто уголовное производство.

"С заявлениями в полицию обратились обе стороны конфликта", — сообщили в отделе коммуникации полицейского главка Донетчины.

Свою версию случившегося администрация RedCups разместила на странице заведения в Facebook.

"17 июня в 21.00 к нам в кофейню пришла компания молодых людей навеселе. Гости заказали мороженое и… алкогольные коктейли. В 22 часа зал кофейни закрывается, поэтому мы предложили гостям продолжить отдых в зале Лаунж с ночным графиком работы… На просьбу охраны пройти проверку металлоискателем молодые люди начали грубить и нецензурно выражаться. Администрация пыталась уладить конфликт миром. Директор и администратор беседовали с гостями на языке их общения, то есть той части компании, которая говорила по-русски, отвечали на русском, украиноязычным гостям отвечали на украинском языке", - говорится в сообщении.

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Согласно заявлению, которое обнародовала администрация кафе, посетители вели себя недопустимо, вследствие чего им было предложено покинуть заведение.

"На улице молодые люди продолжали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам кафе и охране. И, к сожалению, закончилось все тем, что один из агрессивной компании "гостей" ударил охранника, после чего завязалась драка. Администратор немедленно стала вызывать полицию и скорую", - добавили в заведении.

Авторы сообщения подчеркивают, что вся информация и видеоматериалы были переданы сотрудникам полиции для расследования.

"Я жду, когда видео с камер видеонаблюдения станет достоянием общественности, — заявила потерпевшая Валерия Карпиленко. — И всем сразу станет ясно, что произошло на самом деле".

На своей странице в Facebook она написала: "Когда мы выходили из кафе, "секьюрити" шли следом… И один из них сказал мне: "Ты не представляешь, с кем связалась". "Представить" пришлось на выходе, там нас ждали "титушки", которые налетели быстро, не дав опомниться… Такого ужаса я даже на передовой не испытывала. Вообще никогда не испытывала. Вырваться не получалось. Они кричали: "П*и их! Бей им телефоны!".

Ранее экс-заместитель председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская сообщила, что подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть в кафе Мариуполя якобы из-за просьбы дать меню на украинском.

Позже ветеран АТО, ресторатор Богдан Чабан заявил, что компания вместе с подполковником ГПСУ, которому охранники лаунж-бара в Мариуполе сломали челюсть, якобы сама спровоцировала конфликт.