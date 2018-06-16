Адвокат: политзаключенный Балух часто подвергается "всевозможным унижениям" со стороны администрации СИЗО

На следующей неделе защита Балуха намерена обратиться в надзирающую прокуратуру с жалобой на действия администрации СИЗО.

Администрация СИЗО каждый день совершает провокации в отношении украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом в комментарии «112 Украина» сообщила его адвокат Ольга Динзе.

Она подчеркнула, что администрация СИЗО не желает вывозить его в гражданскую больницу для оказания ему медицинской помощи.

«Он больше не доверяет ни администрации СИЗО, ни местным врачам… Администрация настроена достаточно агрессивно. Каждый день совершаются провокации в отношении Балуха. В его камере проводятся обыски, он подвергается всяческим унижениям со стороны администрации, поэтому я думаю, что ситуацию переломить в настоящее время может только надзирающая прокуратура. Мы намерены обратится с жалобой на следующей неделе в надзирающую прокуратуру на действия администрации СИЗО», - заявила она.

Читайте такжеУкраинский политзаключенный Балух, который голодает в Крыму, надеется на обмен - адвокат

Как сообщал УНИАН, сегодня украинскому активисту Балуху стало плохо с сердцем во время заседания подконтрольного РФ Раздольненского райсуда (Крым).

Его адвокат Динзе сообщила, что состояние украинского активиста ухудшилось, он испытывает постоянные боли в области грудной клетки.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

Подконтрольный России суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста было возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

8 июня Министерство иностранных дел Украины заявило об угрозе жизни Балуха, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя и призывает оккупантов освободить его из-под стражи.