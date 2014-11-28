На выходных Украину засыпет снегом и скует морозами

29-30 ноября в Украине морозы удержатся, температура воздуха ночью составит -4-12 градусов, днем -2-8 градусов, в южной части от 1 мороза до 4 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».

В большинстве областей пройдет снег и мокрый снег, в Крыму - с дождем. Осадки будут выпадать от небольших до умеренных. При этом на дорогах Украины ожидается гололедица.

В западной части местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -3-9, днем 2-7 градусов мороза.

В северных областях ожидается снег. Температура воздуха ночью 3-10, местами до -12 градусов, днем 2-8 градусов мороза.

В центральных областях будет выпадать небольшой и умеренный снег. Температура воздуха ночью -2-7, местами до -10, днем 2-7 градусов мороза.

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На востоке Украины ожидается снег. Температура воздуха ночью -2-10, местами до -12, днем 2-8 градусов мороза.

В южной части - мокрый снег и дождь, в Крыму 29 ноября возможны сильные осадки. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем -1 + 4, в Крыму до +6 градусов.

В Киеве на выходных местами выпадет снег. Температура воздуха ночью -6-8, днем 1-3 градуса мороза.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.