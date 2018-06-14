Бабченко о ЧМ-2018 в России: Какой футбол? Ваша страна убивает людей, гноит их в тюрьмах

"Убитый" и "воскресший" в Киеве журналист из России Бабченко рассказал, что уже не пытается ничего доказать россиянам, а просто желает, чтобы на границе с Украиной появился "ров с крокодилами".

Переехавший в Киев российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, ставший известным во всем мире после инсценировки его убийства СБУ, прокомментировал восторг россиян по поводу Чемпионата мира по футболу, который проводится в их стране. По его словам, у него уже нет с ними "точек соприкосновения".

Читайте такжеСенцов попал в реанимацию, но продолжает голодать - сестра

"Сенцов голодает сегодня тридцать второй день. Тридцать. Второй. День. Вчера на фронте убит еще один парнишка. Двадцать шесть лет. Микола Вільчинський. Жена и двое детей. Четыре года назад в этот день был сбит "Ил" с десантниками при заходе на аэропорт Луганска. Пятьдесят четыре человека. Сам ты, после попытки твоего убийства, сидишь в бункере со сломанной в очередной раз жизнью, и думаешь, как, блин, начать все сначала. И вот читаешь все эти мемасики про футбол, и...", - написал он в Facebook в ответ на посты о футболе в его ленте.

"Пару лет назад еще взорвался бы: "Что вы несете? Какая на***й Никольская? Какой на***й футбол? Ваша е***ная страна сейчас, вот прямо сейчас, убивает людей, гноит их в тюрьмах, у вас прямо сейчас второй месяц в камере медленно умирает от голода захваченный Мордором насильно, словно раб в средневековье, человек с потрясающим чувством достоинства и свободы! У вас репрессируют целый народ! У вас убивают сейчас! Понимаете? Убивают! Какой на***й Мундиаль? Вы вообще уже е***нулись [сошли с ума]?", - написал Бабченко.

"А сейчас нет. Даже этого нет. Ров с крокодилами - и пляшите там свои пляски с Мундиалем как хотите. Точек соприкосновения нет уже совсем", - резюмировал журналист.

Внимание! Пост содержит обсценную лексику

Как сообщал УНИАН, ранее Бабченко рассказал, как его травили в России. Ему приходилось жить в постоянном страхе за свою жизнь.