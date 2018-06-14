Новый скандал вокруг "Интера": у телеканала прошел пикет (фото, видео)

Трансляция Чемпионата мира по футболу в РФ - еще одна попытка распространить идеи "русского мира" среди украинцев, подчеркнули "Нацдружины".

"Национальные дружины" провели свою акции у здания офиса телеканала "Интер", не поддержавшего общеукраинский бойкот ЧМ-2018 в России.

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"Нацдружинники" требовали отменить трансляцию программ и репортажей Чемпионата мира, который примет Россия. Кроме того, причиной их "визита" к телеканалу стал лайтбокс "Интера", опубликованный в сети, анонсирующий футбольный турнир.

Так, представители "Национальных дружин" расклеили плакаты, призывающие к бойкоту ЧМ-2018 в стране-агрессоре. "Трансляция Чемпионата мира по футболу в РФ - еще одна попытка распространить идеи "русского мира" среди украинцев", - подчеркнули они.

Ранее в сети сообщалось, что телеканал "Интер", который будет транслировать матчи ЧМ-2018 в России, агитирует украинцев смотреть футбольный турнир.