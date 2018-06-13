"Интер" угодил в новый скандал (фото)
07:10, 13 июня 2018Общество
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Пользователи сети возмущены рекламой ЧМ-2018, который пройдет в РФ.
"Интер" рекламирует ЧМ-2018 в стране-агрессоре / фото facebook.com/evgeniy.terehov.583
Телеканал "Интер", который будет транслировать матчи ЧМ-2018 в России, агитирует украинцев смотреть футбольный турнир.
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Об этом в Facebook сообщил пользователь Евгений Терехов, опубликовав соответствующее фото. "Добавить больше нечего... 12.062018. Киев. У нас война с Россией!", - говорится в его сообщении.
"Интер" испытывает нервы патриотов на прочность?", "Провоцирует", "Надо что-то с этим делать", "А у кого канал "Интер" купил лицензию на показ ЧМ?", - возмущены в сети.
Как сообщал УНИАН, ранее разгорелся скандал из-за того, что в городе Ирпень Киевской области у одного из торговых центров неизвестные установили так называемую фан-зону к Чемпионату мира-2018 по футболу, который принимает страна-агрессор РФ.
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