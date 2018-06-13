"Интер" угодил в новый скандал (фото)

Пользователи сети возмущены рекламой ЧМ-2018, который пройдет в РФ.

Телеканал "Интер", который будет транслировать матчи ЧМ-2018 в России, агитирует украинцев смотреть футбольный турнир.

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Об этом в Facebook сообщил пользователь Евгений Терехов, опубликовав соответствующее фото. "Добавить больше нечего... 12.062018. Киев. У нас война с Россией!", - говорится в его сообщении.

"Интер" испытывает нервы патриотов на прочность?", "Провоцирует", "Надо что-то с этим делать", "А у кого канал "Интер" купил лицензию на показ ЧМ?", - возмущены в сети.

Как сообщал УНИАН, ранее разгорелся скандал из-за того, что в городе Ирпень Киевской области у одного из торговых центров неизвестные установили так называемую фан-зону к Чемпионату мира-2018 по футболу, который принимает страна-агрессор РФ.