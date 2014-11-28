ОБСЕ зафиксировала возле Харцызска 10 грузовиков без опознавательных знаков
01:43, 28 ноября 2014Общество
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Передвижение колонны из 10 грузовиков без опознавательных знаков зафиксировали наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи Харцызска Донецкой области
ОБСЕ зафиксировала возле Харцызска 10 грузовиков без опознавательных знаков / УНИАН
Об этом говорится в отчете миссии, передает Еспресо.TV.
Как отмечается, колонна из грузовиков "КамАЗ" и "Урал" двигалась в сторону Донецка, в западном направлении.
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Напомним, накануне наблюдатели специальной мониторинговой миссии организации в Украине были обстреляны во время поездки между двумя украинскими военными контрольно-пропускными пунктами приблизительно в 50 км на северо-восток от Донецка.
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